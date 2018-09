Il portavoce del Ghana smentisce che Asamoah si sia infortunato alla caviglia questa mattina e conferma che il giocatore è a disposizione

In queste ore era emersa la notizia che Kwando Asamoah, convocato dal Ghana per la gara di qualificazione contro il Kenya, avesse subito un infortunio alla caviglia durante l’allenamento mattutino con i compagni di Nazionale all’Ethiopian Youth Academy di Addis Abeba. Il sito GhanaSoccer.net ha anche riportato anche le parole del ct Kwesi Appiah, che avrebbe dichiarato di voler preservare l’esterno dell’Inter dati i problemi fisici. In realtà secondo quanto afferma l’addetto alle pubbliche relazioni del team CAF/FIFA per la federcalcio del Ghana, Kweku Yeboah, non c’è nessun allarme Asamoah. Il giocatore sta benissimo con grande sollievo dei tifosi delle Black Stars e di quelli nerazzurri.

«Non è vero che è infortunato, i tifosi del Ghana devono stare tranquilli. Mi ha sorpreso aver letto su alcuni siti che il giocatore si sia infortunato oggi, probabilmente un giornalista etiope ha riportato la notizia dopo aver visto il giocatore con del ghiaccio sulla caviglia. – ha spiefato Yeboah a Nhyira FM – Ha deciso lui di mettere del ghiaccio sulla caviglia dopo essersi allenato per un’ora e mezza rispetto alle due previste. Ha subito un leggero colpo con l’Inter, ma il tecnico Luciano Spalletti lo ha comunque convocato per l’ultima partita dove ha giocato 90 minuti. Per questo ha voluto mettersi il ghiaccio in quella zona».