Infortunio Barella: risentimento muscolare per il centrocampista dell’Inter che domani effettuerà gli esami strumentali

Tegola dell’ultimo munto per Antonio Conte che ha dovuto rinunciare a Nicolò Barella per la sfida contro il Bologna. Come spiega un tweet ufficiale dell’Inter, il centrocampista ha accusato un risentimento muscolare.

«Nicolò Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi contro il Bologna a causa di un risentimento muscolare. Nella giornata di domani sosterrà degli esami clinici e strumentali».