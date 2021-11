Infortunio Bentancur: brutta botta al ginocchio con l’Uruguay

Infortunio Bentancur: brutta botta al ginocchio. Le condizioni del centrocampista della Juve dopo Uruguay-Argentina

Non solo Paulo Dybala. Anche Rodrigo Bentancur è uscito dolorante al minuto 76 di Uruguay-Argentina a causa di una brutta botta al ginocchio rimediata nel tentativo (poi riuscito) di murare l’interista Correa.

Le condizioni del centrocampista della Juventus saranno monitorate nelle prossime ore: naturalmente lo staff medico bianconero è in costante contatto con quello della Nazionale uruguaiana. Allegri si augura che non ci siano problemi in vista de match di sabato 20 novembre con la Lazio