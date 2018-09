Biraghi non è rientrato in campo dopo l’intervallo del match tra Fiorentina e SPAL per infortunio

La Fiorentina sta vincendo per 3 a 0 sulla SPAL allo stadio Franchi grazie alle reti di Marko Pjaca, Nikola Milenkovic e Federico Chiesa ma nel secondo tempo dovrà fare a meno di Cristiano Biraghi. Il giocatore non è rientrato in campo dopo l’intervallo ma al momento non è possibile sapere se si tratti di una scelta tecnica da parte dell’allenatore Stefano Pioli o di un infortunio. La sensazione è che si tratti della seconda ipotesi. Il centrocampista, ammonito nel corso del primo tempo, è stato sostituito da Hancko.