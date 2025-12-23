Infortunio Bonny, momenti di tensione in casa Inter: l’indiscrezione di Romano conferma una cosa. I dettagli

Infortunio Bonny, sospiro di sollievo in casa Inter: stop breve e rientro vicino. Ma sono stati momenti di tensione ad Appiano Gentile

Da grande paura a sollievo generale: l’infortunio di Bonny ha tenuto con il fiato sospeso l’ambiente Inter nelle ultime ore, ma gli esami clinici hanno escluso conseguenze gravi. Durante l’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile, Ange-Yoan Bonny è stato costretto a interrompere la seduta a causa di un problema fisico accusato improvvisamente. L’attaccante francese si è fermato senza alcun contatto con i compagni, una dinamica che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra staff tecnico e tifosi.

Gli accertamenti medici effettuati in giornata hanno chiarito il quadro clinico: per Bonny si tratta di una leggera distorsione al ginocchio sinistro. Una diagnosi che, seppur imponendo uno stop forzato, ha evitato scenari ben più preoccupanti. L’infortunio di Bonny non comporterà un’assenza prolungata e non richiederà interventi chirurgici, aspetto che ha permesso all’Inter di tirare un sospiro di sollievo.

Infortunio Bonny, 2025 finito ma niente mercato d’emergenza

La conseguenza immediata dello stop è la fine anticipata del 2025 calcistico per la giovane punta nerazzurra. Bonny non sarà infatti a disposizione di Cristian Chivu per la delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, ultimo impegno dell’anno solare per l’Inter. Una gara importante, ma che lo staff medico ha preferito non rischiare, scegliendo la via della prudenza.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’infortunio di Bonny ha inizialmente spaventato molto l’ambiente interista proprio per la modalità con cui è avvenuto. Gli infortuni “a freddo”, senza contrasti, spesso nascondono problematiche ai legamenti o rotture più serie. Fortunatamente, gli esami strumentali hanno escluso lesioni gravi, riportando la situazione sotto controllo nel giro di poche ore.

Tempi di recupero e gestione del rientro

I tempi di recupero stimati per l’infortunio di Bonny sono di circa due settimane. Questo significa che l’attaccante francese dovrebbe tornare a disposizione subito dopo la sosta invernale, pronto a rientrare gradualmente in gruppo e riprendere il suo percorso di crescita con la maglia nerazzurra.

Un dettaglio non secondario riguarda anche le strategie di mercato dell’Inter. Un’assenza più lunga avrebbe potuto spingere il club a intervenire a gennaio per rinforzare il reparto offensivo. Con l’allarme rientrato, invece, la dirigenza può mantenere invariati i propri piani.

In conclusione, l’infortunio di Bonny si è rivelato meno grave del previsto: niente panico, solo cautela. L’Inter può guardare con maggiore serenità alle prossime settimane, aspettando il ritorno del giovane attaccante dopo la pausa.