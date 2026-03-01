Infortunio Bonny, le indicazioni dall’allenamento di oggi: le ultime in casa Inter. Il francese recupera per la sfida al Como in Coppa Italia?

Il day-after in casa Inter porta notizie contrastanti. Dopo la vittoria contro il Genoa in campionato, la squadra di Cristian Chivu ha svolto la consueta seduta di scarico per recuperare le energie in vista dei prossimi impegni. Tuttavia, l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese che ha impressionato per la sua fisicità e la capacità di proteggere il pallone.

Come riferito da Sport Mediaset, Bonny ha svolto un lavoro differenziato dopo aver lasciato il campo di San Siro visibilmente affaticato. Sebbene al momento non siano previsti esami strumentali approfonditi, il giocatore appare stanco e il suo recupero potrebbe essere più lungo del previsto. Questo crea non pochi problemi a Chivu, che rischia di dover fare a meno di uno degli uomini chiave in vista dell’imminente sfida di Coppa Italia contro il Como. La possibilità che Bonny scenda in campo martedì è infatti remota.

In assenza del francese, le scelte in attacco per l’Inter sono limitate. Marcus Thuram, centravanti della Nazionale francese, sarà il principale punto di riferimento offensivo, grazie alla sua velocità e alla capacità di dialogare con i compagni. Francesco Pio Esposito, giovane attaccante italiano cresciuto nel vivaio nerazzurro, potrebbe avere l’opportunità di partire titolare, sfruttando al meglio la chance per mettersi in mostra.

Con poche alternative a disposizione, Chivu potrebbe essere costretto a chiamare alcuni giovani dell’Under 23 per completare la rosa, offrendo così soluzioni in corso di partita. I tifosi della Beneamata sono in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Bonny, sperando che l’allarme si risolva rapidamente per non compromettere la stagione dei nerazzurri, ancora in corsa su più fronti.

La situazione è delicata, ma l’Inter è pronta a fare di necessità virtù, con un occhio attento alla Coppa Italia e alla gestione della rosa in vista dei prossimi impegni cruciali.