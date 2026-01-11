Infortunio Bradley, operazione per il terzino del Liverpool: la sua presenza contro l’Italia adesso è incerta

Infortunio Bradley, previsto un intervento: la sua disponibilità per il match con l’Italia diventa sempre più incerta

Il terzino destro del Liverpool, Conor Bradley, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni dopo il brutto infortunio rimediato durante la sfida di Premier League contro l’Arsenal. Le sue condizioni destano particolare preoccupazione non solo per il club inglese, ma anche per la Nazionale nordirlandese, che rischia seriamente di dover rinunciare al giocatore in vista dello spareggio playoff contro l’Italia di Gattuso.

Resta ora da capire se Bradley riuscirà a recuperare in tempo dopo l’operazione e se potrà essere disponibile per la semifinale dei playoff, in programma giovedì 26 marzo alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. La sua presenza, al momento, appare fortemente in dubbio, ma molto dipenderà dall’esito dell’intervento e dai tempi di recupero.

COMUNICATO – “Il terzino destro ha accusato il problema nelle fasi finali della partita di Premier League di giovedì sera in trasferta contro l’Arsenal. Bradley si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni e inizierà successivamente un periodo di riabilitazione presso l’AXA Training Centre. Al momento non è stata stabilita alcuna tempistica per il suo ritorno all’attività agonistica“.

