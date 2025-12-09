Infortunio Bremer, il difensore bianconero quando rientrerà? La situazione in casa Juve

Infortunio Bremer: finalmente buone notizie per la Juventus. Il brasiliano pronto al rientro, Rugani in recupero

L’infortunio di Bremer ha rappresentato uno dei problemi più pesanti per la Juventus nelle ultime settimane, costringendo Luciano Spalletti a rivedere completamente la struttura difensiva tra soluzioni d’emergenza e adattamenti forzati. Ora, però, dalla Continassa arriva un segnale incoraggiante: il centrale brasiliano è ormai vicinissimo al ritorno in gruppo e la sua presenza in squadra potrebbe tornare già nell’immediato.

Bremer, fermo dallo scorso 27 settembre a causa della lesione al menisco, ha infatti accelerato la fase di recupero, bruciando le tappe e rispondendo in modo eccellente ai carichi di lavoro individuali. Il suo rientro in campo, atteso da settimane, è diventato una prospettiva concreta. Il difensore dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni già nelle prossime ore, un passo decisivo verso la definitiva risoluzione dell’infortunio Bremer.

L’obiettivo, a questo punto, è chiaro: provare a rientrare nella lista dei convocati per la sfida di campionato contro il Bologna. Difficilmente il tecnico lo rischierà dal primo minuto, ma anche una semplice presenza in panchina sarebbe un segnale fondamentale per la squadra, oltre che un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente bianconero, che ha pagato l’assenza contemporanea di Gatti, Rugani e del brasiliano.

Se la situazione legata all’infortunio di Bremer appare ormai in dirittura d’arrivo, arrivano notizie incoraggianti anche riguardo Daniele Rugani. Il difensore italiano sta seguendo un percorso di recupero positivo, pur con tempistiche leggermente più lunghe. Il suo rientro dovrebbe avvenire in concomitanza con il big match contro la Roma del 20 dicembre, partita che potrebbe segnare la completa ricostruzione della linea difensiva bianconera.

Con il graduale rientro dei suoi uomini chiave, Spalletti potrà finalmente mettere da parte le soluzioni provvisorie e riprendere il lavoro sul modulo a quattro, la struttura tattica su cui punta per consolidare il futuro della Juventus. La fine dell’infortunio Bremer e il recupero di Rugani rappresentano quindi una doppia boccata d’ossigeno per una squadra che, tra campionato e coppe, entra ora nella fase più delicata della stagione.

