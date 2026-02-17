Infortunio Calhanoglu, Inter in ansia: niente Bodo Glimt ma non solo! Ecco le partite che può saltare il centrocampista turco

Tegola a centrocampo per l’Inter in vista della delicata trasferta europea. Hakan Calhanoglu non ha preso parte alla spedizione in Norvegia per la sfida contro il Bodo Glimt, rimanendo a Milano insieme al compagno di reparto Davide Frattesi. Il regista turco, faro della manovra nerazzurra, è stato escluso dalla lista dei convocati a causa di un fastidioso affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra.

L’infortunio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe occorso durante il Derby d’Italia di sabato scorso, proprio nel momento di una conclusione verso la porta avversaria. Le notizie non sono incoraggianti nemmeno per il futuro immediato: stando a quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, l’ex Milan e Bayer Leverkusen dovrebbe saltare anche la gara di ritorno prevista martedì prossimo allo stadio San Siro. Un problema non da poco per Cristian Chivu: il tecnico rumeno dovrà chiedere gli straordinari a Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, apparso in splendida forma nelle ultime uscite, sarà chiamato a prendere in mano le redini del gioco del Biscione in questa fase cruciale.

