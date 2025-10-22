Infortunio Cancellieri, c’è l’esito degli esami dell’attaccante della Lazio. Il comunicato ufficiale del club. Ecco quante partite salta

Infortunio Cancellieri, la Lazio nel suo comunicato ufficiale conferma la lesione: ecco il report medico sull’attaccante

La diagnosi per Matteo Cancellieri non lascia spazio a dubbi: l’attaccante biancoceleste dovrà fermarsi più a lungo del previsto. Gli esami hanno infatti confermato una lesione che comporterà uno stop superiore al mese. Il suo rientro è atteso soltanto dopo la sosta di novembre e, anche in quel caso, la sua presenza contro il Lecce alla ripresa del campionato resta tutt’altro che scontata. Il comunicato del club:

COMUNICATO – «A seguito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, si comunica che il calciatore Matteo Cancellieri ha riportato una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra.

Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli di monitoraggio per valutare i tempi di recupero».

