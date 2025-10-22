Lazio News
Infortunio Cancellieri, c’è l’esito degli esami dell’attaccante della Lazio. Il comunicato ufficiale del club. Ecco quante partite salta
Infortunio Cancellieri, la Lazio nel suo comunicato ufficiale conferma la lesione: ecco il report medico sull’attaccante
La diagnosi per Matteo Cancellieri non lascia spazio a dubbi: l’attaccante biancoceleste dovrà fermarsi più a lungo del previsto. Gli esami hanno infatti confermato una lesione che comporterà uno stop superiore al mese. Il suo rientro è atteso soltanto dopo la sosta di novembre e, anche in quel caso, la sua presenza contro il Lecce alla ripresa del campionato resta tutt’altro che scontata. Il comunicato del club:
COMUNICATO – «A seguito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, si comunica che il calciatore Matteo Cancellieri ha riportato una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra.
Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli di monitoraggio per valutare i tempi di recupero».
