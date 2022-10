Infortunio Chiesa, l’esterno pronto al lavoro coi compagni? Le ultime

Federico Chiesa è ormai vicinissimo al rientro per lavorare in gruppo coi compagni, il Benfica è dietro l’angolo e lui vuole la prima convocazione

Federico Chiesa è ormai vicinissimo al rientro per lavorare in gruppo coi compagni, il Benfica è dietro l’angolo e lui vuole la prima convocazione con la Juventus in stagione.

A spiegare la situazione dell’esterno azzurro ci ha pensato Tuttosport che spiega come nei prossimi giorni Chiesa possa tornare ad allenarsi parzialmente con il resto della squadra e sperare poi nella convocazione in Champions League a fine mese.