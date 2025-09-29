Liverpool, stop per Federico Chiesa: l’ex Juventus salta la Champions contro il Galatasaray

L’’attaccante italiano ha accusato un problema fisico nell’ultima gara di Premier League. Slot conferma l’assenza: decisione precauzionale

Il debutto europeo di Federico Chiesa, attaccante italiano classe 1997 del Liverpool ed ex stella della Juventus, dovrà ancora attendere. Dopo l’inserimento nella lista Champions, che aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi, l’esterno offensivo non sarà a disposizione per la delicata trasferta di Champions League contro il Galatasaray, in programma domani sera a Istanbul.

A chiarire i motivi dell’assenza è stato Arne Slot, allenatore olandese dei Reds, arrivato in estate dopo l’esperienza al Feyenoord. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico ha spiegato che Chiesa ha accusato un problema fisico nell’ultima gara di Premier League, vinta dal Liverpool contro il Crystal Palace. Durante quel match, l’attaccante ha subito un colpo che lo ha costretto a interrompere la preparazione in vista della sfida europea.

Il club inglese, attraverso una nota ufficiale, ha confermato che il giocatore ha provato ad allenarsi regolarmente nella giornata odierna, ma non è riuscito a completare la sessione. Di fronte a queste difficoltà, lo staff medico e tecnico ha scelto la via della prudenza, evitando di rischiare una ricaduta.

Slot ha sottolineato come la decisione sia puramente precauzionale: il calendario del Liverpool è fitto di impegni e tra pochi giorni i Reds affronteranno un’altra sfida di cartello, quella contro il Chelsea. Per questo motivo, l’allenatore preferisce preservare uno dei suoi uomini più importanti in vista delle prossime settimane.

PAROLE – «Ha avuto un piccolo fastidio, credo sia il termine che si usa qui in Inghilterra, nell’ultima partita contro il Palace. Ci ha provato oggi, era in campo all’inizio ma non è riuscito a terminare la seduta, quindi abbiamo deciso di non prenderlo perché tra pochi giorni sarà di nuovo il turno del Chelsea».

Infortunio Chiesa: esordio europeo solo rimandato

L’assenza di Chiesa rappresenta un piccolo contrattempo per il Liverpool, che puntava sulla sua velocità e capacità di saltare l’uomo per scardinare la difesa del Galatasaray. Tuttavia, lo staff tecnico non vuole correre rischi con un calciatore che, a 27 anni, è considerato una delle armi offensive più preziose della rosa.

Il debutto stagionale in Champions League per l’attaccante azzurro è dunque soltanto rimandato. L’obiettivo è garantirgli un recupero completo, così da poterlo avere al meglio della condizione nei prossimi impegni europei e in Premier League.

Per i tifosi del Liverpool, l’attesa si prolunga, ma la prospettiva è chiara: meglio rinunciare a Chiesa per una partita, piuttosto che rischiare di perderlo per un periodo più lungo.