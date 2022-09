Infortunio Chiesa, slitta il rientro dell’esterno: i motivi

Slitta il rientro di Federico Chiesa in campo, l’esterno bianconero tornerà in campo verso novembre prima della sosta per il Mondiale

Slitta il rientro di Federico Chiesa in campo, l’esterno bianconero tornerà in campo verso novembre prima della sosta per il Mondiale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rientro doveva essere a settembre ma appena l’attaccante ha iniziato a caricare ha sentito fastidio la ginocchio operato.