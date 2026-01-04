Infortunio Conceicao, come sta il giocatore della Juventus dopo il problema fisico? Le sue condizioni e cosa filtra dalla Continassa

Infortunio Conceicao, preoccupazione in casa Juventus per le condizioni del portoghese. Previsti oggi gli esami strumentali. Le ultime

Torna a crescere la preoccupazione in casa Juventus per l’infortunio di Conceicao, che potrebbe complicare ulteriormente il momento delicato vissuto dai bianconeri. Francisco Conceicao è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca durante l’intervallo della gara contro il Lecce, lasciando il campo a causa di un fastidio accusato alla coscia sinistra. Una situazione che ha immediatamente fatto scattare l’allarme nello staff medico, anche perché si tratta della stessa zona già colpita nel precedente stop rimediato nella sfida contro la Roma.

Nella giornata di oggi il calciatore portoghese si sottoporrà a esami strumentali approfonditi, fondamentali per chiarire l’entità dell’infortunio di Conceicao ed escludere eventuali lesioni muscolari. Lo scenario peggiore sarebbe una ricaduta, ipotesi che obbligherebbe la Juventus a fare a meno dell’esterno offensivo per un periodo più lungo del previsto. Al momento filtra cautela, ma la sensazione è che servirà attendere i risultati degli accertamenti prima di sbilanciarsi sui tempi di recupero.

Conceiçao stava trovando continuità e spazio nelle rotazioni, diventando una risorsa preziosa grazie alla sua velocità, alla capacità di saltare l’uomo e alla duttilità tattica. Per questo motivo, l’infortunio di Conceicao rischia di pesare non poco sulle scelte tecniche nelle prossime settimane. Un’eventuale assenza prolungata ridurrebbe ulteriormente le opzioni offensive, già limitate da un periodo complicato per altri elementi chiave della rosa.

La possibile indisponibilità del portoghese rappresenterebbe un problema anche per Luciano Spalletti, che dovrebbe fare i conti con l’ennesimo stop di un giocatore considerato titolare, soprattutto alla luce delle difficoltà attraversate da David e Openda. L’emergenza in avanti, dunque, potrebbe allargarsi, costringendo lo staff tecnico a rivedere piani e gerarchie in un momento cruciale della stagione.

Nei prossimi giorni sarà più chiaro il quadro clinico legato all’infortunio di Conceicao. Se gli esami dovessero escludere lesioni, il giocatore potrebbe rientrare in tempi relativamente brevi con un programma di recupero mirato. In caso contrario, la Juventus dovrà prepararsi a gestire l’assenza del giovane esterno con soluzioni alternative, puntando su rotazioni forzate e adattamenti tattici.

L’attesa ora è tutta per i referti medici: solo allora si capirà se l’infortunio di Conceicao si rivelerà un semplice spavento o un ostacolo serio nel cammino dei bianconeri.