Infortunio De Bruyne, il Napoli è in ansia per il centrocampista. Le ultime - Calcio News 24

Infortunio De Bruyne: Napoli in ansia per il centrocampista belga. La situazione

Il Napoli è in apprensione per le condizioni di Kevin De Bruyne, infortunatosi durante la partita contro l’Inter. Il centrocampista belga ha segnato un rigore al 34′ del primo tempo, portando in vantaggio gli azzurri, ma subito dopo ha avvertito un dolore muscolare alla coscia destra, costringendolo ad abbandonare il campo. È stato accompagnato dallo staff medico e ha lasciato lo stadio con le stampelle, visibilmente dolorante.

Secondo le prime indiscrezioni di Sky Sport, si sospetta una lesione muscolare di alto grado, con un possibile lungo stop per De Bruyne. Tuttavia, saranno necessari ulteriori accertamenti per confermare l’entità dell’infortunio. Il Napoli attende aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

Il tecnico Antonio Conte ha espresso preoccupazione per l’infortunio del suo giocatore, sottolineando l’importanza di De Bruyne nel centrocampo azzurro. Il belga, arrivato al Napoli durante la scorsa estate, ha già dimostrato il suo valore con prestazioni di alto livello. La sua assenza potrebbe rappresentare una perdita significativa per la squadra.

Il Napoli, attualmente impegnato in diverse competizioni, dovrà fare affidamento su altri giocatori del centrocampo per sopperire all’eventuale mancanza di De Bruyne. La squadra ha mostrato una buona profondità di rosa, ma l’esperienza e la qualità del belga saranno difficili da sostituire.

I tifosi azzurri sperano in un rapido recupero del loro beniamino, ma al momento l’unica certezza è l’incertezza riguardo ai tempi di recupero. Il Napoli continuerà a monitorare la situazione e a lavorare per garantire il miglior recupero possibile per De Bruyne.

In attesa di notizie ufficiali, la squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide con determinazione, consapevole dell’importanza di ogni singolo giocatore nel raggiungimento degli obiettivi stagionali.

