Infortunio de Bruyne, il giocatore si è sottoposto all’intervento chirurgico: operazione riuscita e i tempi di recupero del belga

Infortunio De Bruyne: intervento riuscito e lunga riabilitazione per il centrocampista del Napoli. Ecco quando rientrerà in campo.

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, ha subito questa mattina in Belgio un intervento chirurgico a seguito dell’infortunio al bicipite femorale della coscia destra, rimediato durante la partita di campionato contro l’Inter. Fortunatamente, l’operazione è perfettamente riuscita e il giocatore potrà ora concentrarsi sul percorso di recupero.

Secondo quanto riportato da Hln, il dottor Maesschalck, responsabile dell’operazione, ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti, tutto è andato bene, l’intervento è stato brillantemente riuscito. Kevin sta bene. Domani comincerà la riabilitazione e l’obiettivo è riportarlo al massimo della forma. Non abbiamo ancora definito nei dettagli il programma, lo discuteremo domani».

L’infortunio De Bruyne rappresenta un duro colpo per il Napoli, considerando l’importanza del centrocampista belga nello scacchiere tattico di mister Antonio Conte. Durante il match contro l’Inter, De Bruyne è stato costretto a lasciare il campo aiutandosi con le stampelle, con le sue condizioni che hanno immediatamente destato preoccupazione tra i tifosi e lo staff medico. La sua assenza per diversi mesi sarà inevitabile, ma il giocatore ha manifestato grande determinazione a tornare in campo più forte di prima.

Antonio Conte ha più volte sottolineato quanto De Bruyne sia fondamentale per il Napoli. L’ex Manchester City è considerato dal tecnico salentino un vero fuoriclasse, capace di incidere sia nella fase offensiva sia in quella di costruzione del gioco. La squadra dovrà dunque fare a meno del suo centrocampista di riferimento, trovando soluzioni alternative in vista delle prossime sfide di campionato e delle competizioni europee.

Il percorso di riabilitazione di De Bruyne sarà seguito con attenzione dal team medico del Napoli e dal dottor Maesschalck. L’obiettivo è garantire un recupero completo e graduale, evitando rischi di ricadute. Nonostante i mesi lontano dal campo, la professionalità e la determinazione del centrocampista belga fanno ben sperare per un ritorno ai massimi livelli nella seconda parte della stagione.

L'infortunio De Bruyne non è solo una notizia di campo: rappresenta un momento delicato per la squadra, che dovrà adattarsi all'assenza del suo leader tecnico e trovare nuove strategie per mantenere alta la competitività. Tuttavia, la conferma del successo dell'intervento e l'inizio della riabilitazione sono segnali positivi per tifosi e compagni. Kevin De Bruyne tornerà presto protagonista, pronto a guidare nuovamente il Napoli verso gli obiettivi stagionali.