Infortunio De Jong, problema muscolare e stop lungo: che tegola per il Barcellona! Salta anche il big match con l’Atletico Madrid

Infortunio De Jong, problema muscolare: che tegola per il Barcellona! Salta anche il big match con l’Atletico Madrid. I tempi di recupero

Brutte notizie per il Barcellona e per il tecnico Hans-Dieter Flick, allenatore tedesco alla guida dei blaugrana. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Frenkie de Jong, centrocampista classe 1997 e perno della mediana catalana, hanno evidenziato uno strappo muscolare che lo costringerà a fermarsi nelle prossime settimane.

Il regista olandese salterà sicuramente la sfida di campionato contro il Villarreal e anche il big match successivo contro l’Atlético Madrid di Diego Simeone, allenatore argentino noto per l’intensità del suo gioco. Un’assenza pesante per i blaugrana, che perdono qualità, dinamismo e capacità di gestione del possesso in una fase delicata della stagione.

Flick dovrà ora ridisegnare il centrocampo, trovando soluzioni alternative per sopperire alla mancanza di uno dei suoi uomini chiave. Il recupero di De Jong sarà monitorato giorno dopo giorno dallo staff medico del club catalano.