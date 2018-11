Infortunio De Sciglio, il terzino finisce in tribuna contro il Valencia: ha subito una botta nell’allenamento di rifinitura – 27 novembre

Nella conferenza stampa di vigilia, per presentare il match contro il Valencia, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha riportato che le condizioni di De Sciglio non erano al massimo. Nell’allenamento di rifinitura il terzino, infatti, ha subito una botta e questa sera è stato mandato in tribuna dal tecnico toscano. È evidente che De Sciglio non abbia recuperato, resta da capire se lo stop sia stato precauzionale o se il problema sia più serio. Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti sulle sue condizioni.