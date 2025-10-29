Infortunio Deiola, il centrocampista del Cagliari di Pisacane si è sottoposto a degli esami: l’esito dei controlli. Ecco quali sono le sue condizioni

Brutte notizie per Fabio Pisacane alla vigilia della delicata sfida di campionato tra Cagliari e Sassuolo, in programma giovedì alle 18:30 all’Unipol Domus. I rossoblù dovranno fare a meno di Alessandro Deiola, centrocampista classe 1995 e vice capitano della squadra, costretto allo stop a causa di un infortunio muscolare.

Il giocatore originario di San Gavino Monreale, uno dei leader dello spogliatoio, ha accusato un fastidio al quadricipite femorale sinistro durante le ultime sedute di allenamento. Gli esami clinici svolti quest’oggi al CRAI Sport Center hanno confermato i sospetti: si tratta di un’elongazione muscolare, che obbligherà Deiola a saltare la prossima partita di campionato.

L’assenza di Deiola pesa sulla mediana rossoblù

Per fortuna, l’entità del problema non sembra grave. Tuttavia, lo staff medico del Cagliari preferisce procedere con cautela, evitando di forzare i tempi di recupero. Il centrocampista verrà monitorato giorno per giorno, con l’obiettivo di rimetterlo a disposizione di Pisacane nel minor tempo possibile.

Deiola, che in questa stagione ha rappresentato un equilibratore fondamentale nel centrocampo sardo, è uno degli uomini più fidati del tecnico. La sua assenza si farà sentire non solo in termini tattici, ma anche per il carisma e la leadership che porta all’interno dello spogliatoio.

Il ruolo di Deiola nel gruppo e l’obiettivo rientro

Elemento simbolo del Cagliari degli ultimi anni, Deiola ha vissuto da protagonista le promozioni e le salvezze conquistate dal club isolano. Il suo apporto va oltre il campo: è un punto di riferimento per i compagni più giovani e un collante importante all’interno del gruppo.

Lo staff medico e tecnico sperano di recuperarlo già nelle prossime settimane, ma solo quando avrà pienamente superato l’infortunio. Per il momento, Pisacane dovrà reinventare la linea di centrocampo contro il Sassuolo, in una sfida che vale punti pesantissimi nella corsa salvezza.