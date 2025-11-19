Infortunio Deiola, il centrocampista ci sarà contro il Genoa? Le ultimissime sulle condizioni del giocatore rossoblu

Infortunio Deiola, le condizioni del giocatore sardo continuano a migliorare. Ecco quando potrebbe rientrare a disposizione

L’attenzione in casa Cagliari resta alta in vista della delicata sfida di Serie A contro il Genoa, in programma sabato 22 novembre alle ore 15 all’Unipol Domus. Il match, valido per la 12ª giornata del campionato 2025/26, rappresenta un crocevia importante per la squadra rossoblù, che sotto la guida di Fabio Pisacane sta mostrando segnali di crescita costante. Il tecnico sardo, noto per il suo approccio metodico e rigoroso, sta preparando nei minimi dettagli un incontro che potrebbe confermare i progressi delle ultime settimane.

La seduta di allenamento del 18 novembre al CRAI Sport Center di Assemini si è aperta con una fase dedicata alle esercitazioni tecniche. L’obiettivo era migliorare precisione nei passaggi, sincronizzazione tra i reparti e movimenti senza palla, tre aspetti fondamentali per affrontare una squadra organizzata e aggressiva come quella di Daniele De Rossi. Pisacane ha poi proseguito con sessioni specifiche di attacco contro difesa, studiando soluzioni utili per superare le linee avversarie e rendere più fluido il gioco offensivo.

Questa parte del lavoro è risultata centrale nella costruzione del piano gara, considerando la solidità tattica del Genoa e la capacità dei liguri di mantenere ritmi alti e densità nelle zone nevralgiche del campo. Il Cagliari, dal canto suo, sta cercando di migliorare nella creatività offensiva e nella gestione degli spazi, elementi che Pisacane continua a curare quotidianamente con grande attenzione.

La seduta si è conclusa con un torneo interno su campo ridotto, caratterizzato da intensità elevata, rapide transizioni e continui ribaltamenti di fronte. I giocatori hanno risposto con partecipazione e determinazione, mostrando una concentrazione crescente in vista dell’appuntamento di sabato.

Le notizie più confortanti della giornata riguardano l’infortunio di Deiola, tema che tiene in apprensione l’ambiente rossoblù. Il centrocampista sardo, punto di riferimento dello spogliatoio e vero equilibratore della mediana, ha infatti svolto parte dell’allenamento insieme al gruppo. Un segnale positivo che alimenta le speranze di un completo recupero nelle prossime sedute. Sebbene la prudenza resti d’obbligo, il fatto che Deiola sia tornato a lavorare con i compagni rappresenta un passo importante verso il rientro.

La gestione dell’infortunio di Deiola sarà cruciale nei giorni che precedono la gara: Pisacane spera di poter contare sulla sua esperienza e sulla sua leadership, qualità indispensabili per una sfida così complessa. Il Cagliari attende sviluppi, consapevole del valore del suo centrocampista e dell’impatto che potrebbe avere contro il Genoa.