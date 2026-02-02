Infortunio Di Lorenzo, scongiurato il peggio: oggi nuovi esami. Intanto Conte fa la conta dei superstiti, il punto sugli indisponibili

Il risveglio del Napoli ha un sapore decisamente più dolce rispetto all’incubo vissuto nelle ore immediatamente successive alla sfida contro la Fiorentina. L’approfondimento odierno de La Gazzetta dello Sport evidenzia come il terrore di aver perso Giovanni Di Lorenzo per il resto della stagione abbia lasciato spazio a un cauto e motivato ottimismo. La paura di una rottura del legamento crociato, avvertita distintamente dal giocatore in campo al minuto 26 e temuta dallo staff, si è dissolta di fronte all’esito dei primi esami strumentali effettuati al Pineta Grande Hospital.

La diagnosi parla chiaro: trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Niente sala operatoria, dunque, ma un percorso riabilitativo conservativo che verrà definito nei dettagli dopo il consulto specialistico previsto per oggi a Villa Stuart con il professor Mariani. Se il quadro clinico sarà confermato, il capitano dei Partenopei potrebbe restare ai box per un periodo compreso tra i 30 e i 60 giorni. Un lasso di tempo che permetterebbe al laterale della Nazionale non solo di tornare a disposizione di Antonio Conte per il rush finale di campionato, ma anche di puntare con fiducia alla sfida tra Italia e Irlanda del Nord del 26 marzo.

Resta comunque l’amarezza del tecnico salentino, che vede fermarsi uno dei suoi fedelissimi, uno stacanovista capace di collezionare ben 32 presenze su 34 partite disponibili fino a sabato sera. L’allenatore degli Azzurri, visibilmente preoccupato nel post-gara, aveva espresso tutto il suo disappunto per i calendari troppo intasati:

ALLARME INFORTUNI – «L’infortunio di Giovanni sembra grave, è traumatico, giocare così tanto ammazza i ragazzi ma qui continuiamo a mettere partite su partite».

L’emergenza infermeria resta critica, ma si intravedono spiragli di luce per la prossima giornata. Per la trasferta di Genova, Conte dovrebbe ritrovare Pasquale Mazzocchi, esterno destro pronto al rientro e naturale sostituto del capitano, e molto probabilmente Amir Rrahmani, centrale difensivo in netta ripresa fisica. Più lunghi i tempi per gli altri degenti del centrocampo: Billy Gilmour e Frank Anguissa sono ancora out, con il mediano camerunense alle prese con nuovi acciacchi dopo un apparente recupero. Situazione complessa per i big dell’attacco: David Neres, operato al tendine della caviglia, non si rivedrà prima di aprile, mentre il rientro del fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, assente ormai da ottobre, è sperato per la fine di febbraio.

