Infortunio Douglas Costa: nuovo stop. Salta la Lazio?

Nuovo infortunio per Douglas Costa. Il giocatore del Bayern Monaco si ferma nuovamente: ora rischia la Champions League

Nuovo stop per Douglas Costa. La sua esperienza al Bayern Monaco non è decollata e questo nuovo infortunio lo ferma nuovamente. Il giocatore brasiliano ha riportato un problema al metatarso destro nel corso dell’ultimo allenamento.

Il giocatore in prestito dalla Juve non è stato convocato per la gara contro il Bielefeld e ora potrebbe rischiare anche la Champions League: il 23 febbraio i bavaresi affronteranno la Lazio.