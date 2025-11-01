Infortunio Douglas Luiz, brutte notizie per il centrocampista brasiliano: le condizioni dell’ex Juventus dopo lo stop nella sfida di oggi contro il Manchester United

Infortunio Douglas Luiz: nuovo stop preoccupa Nottingham Forest e Juventus. Le condizioni del centrocampista brasiliano dopo questo problema.

Piove sul bagnato in casa Nottingham Forest: il centrocampista brasiliano Douglas Luiz è stato costretto a lasciare il campo durante la sfida di Premier League contro il Manchester United. Il nuovo infortunio di Douglas Luiz arriva a pochi giorni dal suo ritorno in campo dopo un precedente stop, e rischia di complicare i piani sia del club inglese sia della Juventus, che segue con attenzione la situazione.

La dinamica del nuovo infortunio Douglas Luiz

Il brasiliano si è fermato già al 14° minuto del match, accusando un dolore acuto al bicipite femorale della coscia sinistra. Costretto a uscire zoppicando, Douglas Luiz è stato sostituito dal compagno Ryan Yates. Si tratta di un episodio che interrompe un periodo di grande forma: appena pochi giorni fa, infatti, l’ex centrocampista della Juventus era stato protagonista nella vittoria in Europa League contro il Porto, conquistando anche il titolo di migliore in campo. Purtroppo, la gioia è stata di breve durata.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Questo infortunio di Douglas Luiz non è il primo della stagione. Finora il brasiliano aveva già saltato tre partite per problemi muscolari alla coscia, e le prime indicazioni parlano di uno stop che potrebbe durare diverse settimane. Il tecnico Sean Dyche dovrà quindi fare i conti con l’assenza di uno dei punti fermi del centrocampo, aggravando le difficoltà del Nottingham Forest in campionato.

Juventus in ansia per il futuro del centrocampista

Il nuovo infortunio di Douglas Luiz preoccupa anche la Juventus, non solo per ragioni affettive, ma soprattutto per questioni di calciomercato. L’ex bianconero è arrivato in prestito con obbligo di riscatto, condizionato al raggiungimento di un numero minimo di presenze stagionali: 15 apparizioni di almeno 45 minuti ciascuna in tutte le competizioni.

Al momento, Douglas Luiz ha collezionato sei presenze valide: quattro in Premier League, una in Europa League e una in Carabao Cup. Con il nuovo stop, il centrocampista rischia di non raggiungere la quota necessaria, mettendo a rischio l’obbligo di riscatto da parte del Nottingham Forest e complicando le strategie finanziarie della Juventus per la prossima estate.

In conclusione, questo infortunio di Douglas Luiz rappresenta una doppia tegola: per il Nottingham Forest, che perde un titolare di qualità, e per la Juventus, che vede allontanarsi la possibilità di finalizzare il trasferimento in condizioni favorevoli. Tutti gli occhi sono ora puntati sul recupero del centrocampista brasiliano, in attesa di capire tempi e modalità del rientro.