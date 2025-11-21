Infortunio Dumfries, le condizioni dell’olandese preoccupano l’Inter: le ultime su quando ritornerà in campo

Infortunio Dumfries, il difensore continua ad allenarsi a parte e l’obiettivo è averlo a disposizione per la trasferta di Madrid. Le ultimissime

L’infortunio di Dumfries domina le ore di avvicinamento al derby della Madonnina, un appuntamento che promette spettacolo ma che l’Inter rischia di affrontare con diverse incognite. Mancano appena due giorni alla sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri e Cristian Chivu deve fare i conti con una situazione fisica tutt’altro che semplice. Come riportato dal Corriere dello Sport, alcuni giocatori chiave continuano a lavorare a parte, complicando le scelte dell’allenatore in vista di una delle partite più attese della stagione.

Il nodo principale resta proprio l’infortunio di Dumfries, un problema muscolare che si sta rivelando più serio del previsto. L’esterno olandese, fondamentale per le sue accelerazioni e la sua spinta sulla fascia destra, non ha ancora dato segnali positivi in vista di un recupero last minute. Nella giornata di ieri ha svolto un programma individuale, così come Mkhitaryan, Di Gennaro e Darmian, confermando una situazione generale di emergenza che Chivu dovrà gestire al meglio.

L’Inter proverà comunque a includere Dumfries nella lista dei convocati per il viaggio a Madrid, dove i nerazzurri affronteranno il prossimo impegno di Champions League. Tuttavia, non è escluso che lo staff decida di preservarlo, rimandando il suo rientro alla settimana successiva. In questo scenario, la prudenza potrebbe prevalere sulla necessità immediata, considerando i rischi legati a un recupero affrettato.

Per il derby, dunque, il tecnico sembra orientato verso una soluzione obbligata: Carlos Augusto. Il brasiliano classe 1999, solitamente impiegato sulla corsia sinistra o nel ruolo di braccetto, è nettamente favorito su Luis Henrique per presidiare il lato destro. Sarebbe il suo primo derby da titolare, un banco di prova significativo ma anche un’opportunità per dimostrare la sua duttilità e l’affidabilità già mostrata in stagione.

Nonostante l’emergenza legata all’infortunio di Dumfries, l’Inter arriva al derby con una buona dose di solidità e consapevolezza. Chivu sa che serviranno equilibrio, attenzione alle transizioni e massima intensità, soprattutto contro una squadra che farà di tutto per frenare la corsa dei nerazzurri in vetta alla classifica. La scelta di adattare Carlos Augusto sulla destra rappresenta una scommessa tattica, ma allo stesso tempo riflette la capacità dell’Inter di reinventarsi anche nelle difficoltà.

Il derby della Madonnina si avvicina e, mentre la città freme, l’ombra dell’infortunio di Dumfries continua a pesare sulle strategie di Chivu. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’olandese potrà quantomeno far parte dei convocati o se il suo rientro sarà rinviato. In ogni caso, i nerazzurri sono pronti a dare battaglia.