Infortunio Dumfries, si avvicina il rientro completo in gruppo! C’è una data nel mirino per il ritorno in campo dell’esterno olandese

La notizia più attesa ad Appiano Gentile è finalmente arrivata, portando una ventata di ottimismo alla Pinetina nella settimana che porta al Derby d’Italia. Denzel Dumfries, l’esplosivo esterno olandese, ha rimesso piede in campo lavorando parzialmente insieme al resto del gruppo. La seduta di ieri ha segnato un punto di svolta cruciale nel suo percorso di recupero: riscaldamento con e senza pallone, slalom tra i conetti e primi sorrisi, anche se la partitella finale resta ancora tabù. Il laterale ha cambiato diverse pettorine durante la sessione, segnali inequivocabili di un reinserimento graduale ma costante nelle dinamiche di squadra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si tratta del ritorno più desiderato per Cristian Chivu, tecnico dei Nerazzurri, costretto a rinunciare alla sua “freccia” destra per oltre due mesi a causa di un delicato intervento alla caviglia subito a metà novembre.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’assenza del numero 2 è stata la tegola più pesante della stagione per la Beneamata. In questo lungo periodo di stop, che lo ha visto saltare ben 20 partite tra campionato e coppe, la fascia è stata presidiata dal giovane talento brasiliano Luis Henrique, che ha ereditato la titolarità con diligenza e personalità. Tuttavia, il recupero dell’ex PSV è vitale per le rotazioni. Il calvario, documentato passo dopo passo sui social tra palestra e terapie, è ormai alle spalle. Lo staff medico meneghino predica calma, adottando la stessa cautela usata per i recenti rientri di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, tornati disponibili proprio per la sfida contro la Juventus.

Se la supersfida contro i Bianconeri arriva troppo presto, il calendario del rientro è ormai tracciato con precisione. Chivu punta a riavere Dumfries a piena disposizione subito dopo il ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt, in programma il 24 febbraio. L’obiettivo cerchiato in rosso è la gara di campionato contro il Genoa, che aprirà un mese di marzo decisivo per le ambizioni tricolori. Ritrovare la spinta fisica e l’esperienza di Dumfries per la volata finale e per il futuro derby contro il Milan rappresenta il vero “acquisto” invernale dell’Inter.