Infortunio Dumfries, si allungano i tempi di recupero per l'esterno dell'Inter. Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Infortunio Dumfries: tempi di recupero più lunghi, Inter preoccupata per derby e Champions

L’infortunio Dumfries rappresenta un vero allarme in casa Inter. L’esterno olandese, punto di riferimento della squadra di Cristian Chivu sulla fascia destra, è stato costretto a lasciare anticipatamente il ritiro della sua Nazionale a causa di un problema alla caviglia sinistra. Il rientro immediato ad Appiano Gentile è stato necessario per iniziare terapie mirate e accertamenti approfonditi, ma le prime indicazioni non sono rassicuranti.

Secondo il giornalista Pasquale Guarro, la situazione di Dumfries non è semplice: i tempi di recupero si stanno allungando e la sua presenza nelle prossime gare è in forte dubbio. L’infortunio Dumfries rischia di privare l’Inter di uno dei suoi giocatori più dinamici e determinanti proprio nel momento più delicato della stagione. La gestione dell’infortunio sarà fondamentale per evitare complicazioni che potrebbero prolungare l’assenza dell’esterno olandese.

Due partite chiave attendono i nerazzurri: il derby contro il Milan, in programma domenica 23 novembre, e la trasferta europea contro l’Atlético Madrid del 26 novembre. L’attenzione principale del club sembra essere rivolta alla Champions League, dove la presenza di Dumfries potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni della squadra. Tuttavia, Guarro sottolinea che la sua partecipazione alla gara di Madrid “non è affatto scontata”, evidenziando come l’infortunio Dumfries possa condizionare le scelte di formazione di Chivu.

L’assenza del laterale olandese costringe il tecnico romeno a ripensare l’intera corsia destra. La prima soluzione presa in considerazione è l’adattamento di Carlos Augusto, esterno sinistro che già in passato ha coperto il ruolo opposto, anche se questo spostamento lascia un vuoto sulla fascia mancina. Un’altra alternativa, Luis Henrique, non ha convinto pienamente con le sue prestazioni recenti, in particolare nel match contro il Verona, rendendo la situazione ancora più complicata.

L’Inter spera che la sosta possa bastare per consentire a Dumfries di recuperare pienamente, ma al momento la prudenza è d’obbligo. L’infortunio Dumfries non riguarda solo il derby, ma tutto il ciclo di partite ravvicinate che attende la squadra, tra campionato e Champions League. Il club segue attentamente l’evoluzione della situazione, consapevole che forzare il rientro potrebbe avere conseguenze peggiori e rischiare di compromettere la continuità del suo esterno più prezioso.

In sintesi, l’Inter naviga tra speranza e prudenza: la gestione dell’infortunio Dumfries sarà determinante per le scelte tattiche di Chivu e per le ambizioni stagionali dei nerazzurri, sia in Italia che in Europa.

