Nella gara tra Lazio ed Eintracht Francoforte il terzino danese è caduto in modo innaturale sull’arto e rischia di rimanere fuori a lungo

Un pessimo inizio per la Lazio contro l’Eintracht Francoforte nella seconda giornata di Europa League. Dopo aver subito la rete del vantaggio al 4′ di Da Costa, i biancocelesti hanno anche dovuto rinunciare a Riza Durmisi. Il terzino danese è uscito al 18′ del primo tempo per un bruttissimo infortunio al braccio destro. Durante una discesa sulla fascia, il calciatore ex Betis è caduto in un contrasto con l’autore del gol, poggiando tutto il peso sul braccio destro. L’arto si è piegato in modo innaturale e si teme una frattura per Durmisi. Un’opportunità sprecata, dopo gli scampoli di partite in Serie A, che non hanno dato seguito alla buona prestazione contro il Limassol nella prima gara della competizione. Aggiornamenti sulle condizioni verranno pubblicati in seguito.