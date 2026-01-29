Infortunio Dybala, l’argentino salta il Panathinaikos! Problema al ginocchio e nuovi esami: giallorossi in allarme anche per le prossime partite

Piove sul bagnato in casa Roma. La vigilia della decisiva sfida europea contro il Panathinaikos si tinge di preoccupazione per le condizioni del suo giocatore più rappresentativo. Paulo Dybala non sarà della partita. L’attaccante argentino, faro tecnico della manovra offensiva e leader indiscusso dello spogliatoio, è stato costretto a fermarsi nuovamente a causa del riacutizzarsi di un problema fisico che lo tormenta da giorni. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la decisione è maturata nella mattinata di oggi: la Joya ha concordato con lo staff medico di non rischiare, rinunciando alla trasferta che chiude la League Phase di Europa League per sottoporsi a controlli più approfonditi.

Il trauma contro il Milan e la paura per il menisco

L’origine del malanno risale all’ultimo turno di campionato, durante il pareggio per 1-1 contro il Milan. In quell’occasione, il fantasista mancino aveva subito una forte contusione al ginocchio. Nonostante Dybala abbia stretto i denti allenandosi in gruppo per tutta la settimana, il dolore non è mai scomparso del tutto e si è ripresentato con intensità nelle ultime ore. Sebbene lo staff sanitario dei Giallorossi tenda a ridimensionare l’entità dell’infortunio, classificandolo inizialmente come una semplice botta, la prudenza ha prevalso su tutto. Di concerto con l’allenatore Gian Piero Gasperini, tecnico noto per la sua intensità di gioco, si è scelto di procedere con esami strumentali specifici. L’obiettivo primario è escludere categoricamente interessamenti ai legamenti o al menisco, scongiurando stop lunghi.

Verso il forfait anche con l’Udinese

L’assenza per il match di stasera in Grecia (calcio d’inizio alle 21:00) è ormai ufficiale, ma l’apprensione del mondo romanista guarda già al prossimo impegno di Serie A. I Capitolini torneranno in campo lunedì 2 febbraio alle 20:45 contro l’Udinese, e la presenza del numero 21 appare al momento in forte dubbio. Senza la fantasia del campione del mondo, Gasperini dovrà ridisegnare l’assetto tattico della Lupa, chiedendo un sacrificio extra agli altri attaccanti per sopperire alla mancanza di imprevedibilità negli ultimi trenta metri.

