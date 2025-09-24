Infortunio Dybala, si complicano le condizioni dell'attaccante della Roma? Il punto - Calcio News 24

Infortunio Dybala: stop più lungo del previsto, rientro dopo la sosta. La situazione

Brutte notizie da Trigoria per i tifosi della Roma: l’infortunio di Dybala si sta rivelando più delicato del previsto. A pochi giorni dal match contro il Nizza, è stato l’allenatore Gian Piero Gasperini a fornire un aggiornamento ufficiale sulle condizioni dell’argentino, annunciando che il rientro in campo avverrà solo dopo la sosta di ottobre. Una doppia assenza, quella di Dybala e Bailey, che costringe lo staff giallorosso a rivedere i piani a breve termine.

L’infortunio di Dybala risale alla sfida contro il Torino: durante l’intervallo, l’attaccante argentino aveva segnalato un fastidio alla coscia sinistra ed era stato costretto a uscire. Gli esami strumentali avevano confermato una lesione muscolare di basso grado, che inizialmente lasciava presagire un’assenza limitata a un paio di settimane. Tuttavia, la cautela dello staff medico ha spinto a ulteriori accertamenti, effettuati nelle ultime ore.

Dybala si è sottoposto a una nuova ecografia che ha finalmente dato esito positivo, consentendo ai medici di autorizzare il ritorno progressivo agli allenamenti. Tuttavia, nonostante il miglioramento clinico, la Roma ha deciso di non forzare i tempi. L’obiettivo è evitare ricadute e garantire un pieno recupero in vista di impegni cruciali, tra cui quello contro l’Inter del 18 ottobre, data indicata come possibile rientro.

L’infortunio di Dybala rappresenta un ulteriore ostacolo nella sua stagione, spesso condizionata da problemi fisici che ne limitano la continuità. La sua assenza pesa non solo in termini tecnici, ma anche psicologici, considerando il ruolo centrale che ricopre all’interno del progetto giallorosso.

Nel frattempo, la Roma dovrà fare a meno del suo numero 21 almeno fino alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali. José Mourinho e lo staff medico hanno concordato sulla necessità di gestire con estrema prudenza il percorso di recupero del fantasista argentino.

L’infortunio di Dybala diventa quindi uno dei temi centrali in casa Roma, con l’intera tifoseria che spera di rivederlo in campo al più presto, ma solo quando sarà realmente al 100%. Il countdown è cominciato: occhi puntati sul match contro l’Inter.