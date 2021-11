Infortunio Dybala, Scaloni fa il punto sull’attaccante della Juve

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato delle condizioni di Paulo Dybala, attaccante della Juve. Le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni ha parlato dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala e delle sue condizioni i vista della prossima partita. Ecco cosa ha detto.

DYBALA – «Aveva preso già una botta prima di venire in Nazionale e all’intervallo contro l’Uruguay ha sentito un affaticamnto, per cui abbiamo deciso di toglierlo perché non valeva la pena rischiare. Aspettiamo gli esiti degli esami e se non avrà nulla sarà convocato».