Infortunio Felipe: il difensore della Spal esce per un problema alla schiena

Infortunio Felipe: problema alla schiena per il calciatore della Spal, al suo posto entra Simic a partita in corso

Il calciatore della Spal è uscito nel secondo tempo per colpa di un problema alla schiena. Il difensore brasiliano ha cercato di stringere i denti per restare in campo, ma il dolore era decisamente troppo forte ed è stato perciò sostituito al 13′ del secondo tempo. Al suo posto è entrato Simic. Non si sa ancora l’entità dell’infortunio. Ci saranno ulteriori aggiornamenti in tal senso