Infortunio Gabbia, conto alla rovescia per Napoli: il difensore accelera verso il rientro! Buone notizie da Milanello, gli aggiornamenti

In casa Milan è già partito il conto alla rovescia verso la delicata sfida del Maradona contro il Napoli, in programma lunedì 6 aprile. Tra i temi più seguiti in queste ore c’è senza dubbio quello legato alle condizioni di Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, fermo dallo scorso 22 febbraio. Il rossonero si era fermato nel prepartita della gara contro il Parma, quando un problema fisico accusato durante il riscaldamento lo aveva costretto a fermarsi e, successivamente, a sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere un’ernia addominale.

L’operazione, effettuata all’inizio di marzo, è andata bene e da quel momento il giocatore ha iniziato un percorso mirato di recupero per tornare il prima possibile a disposizione di Massimiliano Allegri, allenatore del Diavolo. Secondo quanto appreso da MilanNews24, anche nella giornata odierna Gabbia si è recato a Milanello per proseguire il proprio programma personalizzato. Un segnale importante, che conferma la volontà del centrale di provare a esserci per uno degli appuntamenti più pesanti del finale di stagione.

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Gabbia ci sarà col Napoli? Il centrale lavora a Milanello per il rientro

Lo staff tecnico rossonero continua a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione. Al momento non esistono ancora certezze assolute sulle tempistiche e la presenza di Gabbia contro il Napoli resta in dubbio, ma la sua determinazione rappresenta un elemento che lascia spazio all’ottimismo. Il difensore sta forzando i tempi con prudenza, consapevole dell’importanza della gara ma anche della necessità di rientrare soltanto quando sarà nelle condizioni migliori.

Milan, Gabbia pedina preziosa per il rush finale

Il possibile recupero di Gabbia avrebbe un peso notevole per il Milan, soprattutto in un momento in cui il reparto arretrato è stato messo alla prova tra infortuni e impegni con le nazionali. La sua affidabilità, la sua solidità e il suo spirito di sacrificio potrebbero rivelarsi preziosi per dare equilibrio alla squadra nel rush conclusivo. Per questo motivo, il suo ritorno viene atteso come quello di un vero “soldato” rossonero, pronto a dare una mano nel momento più delicato della stagione.