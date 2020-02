Infortunio Djimsiti, KO nel riscaldamento. Atalanta schiera Caldara dal 1′

Djimsiti dichiara forfait: niente maglia dal 1′ in Atalanta Valencia per il difensore per via di un infortunio, dentro Caldara. Le ultime

Berat Djimsiti sventola bandiera bianca, l’Atalanta corre ai ripari. Il giocatore non scenderà in campo dal 1′ contro il Valencia in Champions League nonostante fosse stato inserito fra i titolari da Gasperini.

L’albanese ha accusato un piccolo infortunio nel riscaldamento che lo ha frenato a sorpresa. Mattia Caldara ha preso il posto del collega nel reparto difensivo nerazzurro.