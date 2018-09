Helander ha subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro in allenamento. I tempi di recupero previsti sono almeno di 3 settimane

Brutte notizie per Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna. La squadra nella seduta pomeridiana di allenamento, che l’ha vista impegnata in una serie di esercitazioni tattiche e prove per i calci piazzati, ha dovuto fare a meno di Helander. Il difensore svedese si era infortunato ieri durante la preparazione per il prossimo appuntamento di campionato e dagli esami medici è emerso un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro associato ad uno stiramento del legamento collaterale laterale. Helander, stando alle previsioni del staff rossoblu, non tornerà in campo prima di 3-4 settimane.

L’infermeria del Bologna è già piuttosto affollata dopo poche giornate di campionato. Rodrigo Palacio ha oggi eseguito un lavoro differenziato mentre Falcinelli non si è allenato a causa di una lieve sindrome influenzale. A ciò si aggiungono i problemi fisici di Paz e Donsah, che stanno lavorando per tornare al top nel più breve tempo possibile. Il Bologna affronterà domenica alle 15 il Genoa allo stadio Galileo Ferraris e per Inzaghi le frecce nel suo arco sono decisamente risicate.