Infortunio Idrissi, ora è ufficiale: lesione del crociato per l’esterno del Cagliari! Il comunicato e i tempi di recupero

Infortunio Idrissi: lesione del crociato per l’esterno del Cagliari! Il comunicato ufficiale e i tempi di recupero

Una vera e propria doccia fredda ha colpito la squadra e i tifosi nelle ultime ore. Quello che inizialmente sembrava poter essere un forte e doloroso trauma distorsivo si è rivelato, purtroppo, lo scenario clinico peggiore possibile. Riyad Idrissi ha infatti riportato un gravissimo infortunio durante l’ultima gara disputata, costringendolo a uno stop forzato che si preannuncia decisamente lungo.

L’esito degli esami a Cagliari: il referto medico

Come reso noto dai canali ufficiali del Cagliari, le condizioni dell’articolazione del giocatore hanno destato immediata preoccupazione fin dai primissimi soccorsi ricevuti sul terreno di gioco. A seguito dell’infortunio riportato in gara, lo staff medico ha prontamente predisposto tutti i controlli di rito.

Il bollettino diramato dal club non lascia spazio a interpretazioni positive: Idrissi si è sottoposto ad approfonditi esami diagnostici ed accertamenti strumentali, svolti presso la nota struttura “CDS – Casa della Salute” di Cagliari. L’esito della risonanza magnetica ha evidenziato in modo inequivocabile la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

I prossimi passi clinici e i tempi di recupero stimati

La rottura del legamento crociato anteriore rappresenta storicamente uno degli infortuni più temuti da ogni atleta professionista. La nota diramata dalla società precisa inoltre che il percorso medico del ragazzo è appena iniziato: il calciatore svolgerà infatti nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche ortopediche.

Per l’esterno mancino si prospetta ora un lungo e delicato percorso di riabilitazione fisioterapica. I tempi di recupero per un trauma di questa entità si aggirano solitamente tra i sei e gli otto mesi. Si tratta di una perdita gravissima per lo scacchiere tattico di Pisacane, che dovrà fare a meno dell’energia e della freschezza del suo laterale per la parte finale dell’attuale stagione agonistica.