Infortunio Immobile: problemi per l’attaccante che esce zoppicando

Immobile ha lasciato il campo al termine del primo tempo, uscendo dal rettangolo di gioco zoppicava leggermente: la situazione

Attimi di apprensione per Ciro Immobile. Il giocatore, durante il primo tempo, è andato davanti alla panchina della Lazio per lamentare qualche fastidio, per poi tornare in campo e siglare la doppietta.

All’intervallo, però, mister Sarri lo ha rilevato per mandare in campo Muriqi: uscendo, il bomber numero 17 zoppicava leggermente. Per evitare ricadute dopo l’infortunio, serve più cautela possibile.