Problema muscolare per l’attaccante Justin Kluivert: l’olandese recupera per la sfida di sabato contro la Fiorentina

Durante la rifinitura del match tra Roma e Cska Mosca, l’attaccante giallorosso Justin Kluivert aveva accusato un problema muscolare. Il giovane olandese ex Ajax aveva quindi saltato la sfida Champions di questa sera. Ma oggi, è arrivata una buona notizia per Kluivert dal reparto dell’infermeria.

Infatti il calciatore, dopo aver saltato anche la gara contro il Napoli, vinta per 1-0, è tornato ad allenarsi insieme al gruppo. Per tale motivo, l’olandese sarà convocabile per la sfida di sabato contro la Fiorentina.