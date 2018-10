Problema muscolare per l’attaccante Justin Kluivert: salterà la sfida Champions di questa sera tra Roma e Cska Mosca

Durante la rifinitura del match tra Roma e Cska Mosca, l’attaccante giallorosso Justin Kluivert ha accusato un problema muscolare. Il giovane olandese ex Ajax sarà quindi out per la sfida Champions di questa sera. Dal primo minuto ci saranno quindi Dzeko, Under ed El Shaarawy.