Infortunio Koné, brutta tegola per la Roma: c’è lesione! Ecco i tempi di recupero del centrocampista francese dopo gli esami

Infortunio Koné, tegola per la Roma dopo gli esami effettuati post Bologna: c’è lesione! Le sue condizioni e i tempi di recupero

Il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, disputato giovedì sera, ha regalato spettacolo puro e capovolgimenti di fronte, ma un epilogo amaro per la formazione capitolina. Al termine di una battaglia agonistica intensissima, il Bologna ha vinto per 4-3 nei tempi supplementari. Dopo l’incredibile 3-3 maturato nei tempi regolamentari, a spezzare l’equilibrio e a decidere la sfida è stata la rete di Cambiaghi nel corso del secondo tempo supplementare, spegnendo definitivamente le speranze di qualificazione dei giallorossi.

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Infortunio Koné: lesione muscolare e tempi di recupero

Oltre al danno sportivo derivante dalla sconfitta, per la Roma è arrivata anche una pessima notizia dall’infermeria. Al 20’ del primo tempo, Manu Koné è stato costretto a lasciare il campo visibilmente dolorante a causa di un improvviso problema muscolare, venendo sostituito da Pellegrini.

Gli esami strumentali effettuati nelle ore successive hanno confermato i timori dello staff medico: il centrocampista francese ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma i tempi di recupero stimati sono di circa quattro settimane.

Piena emergenza per Gasperini in vista del campionato

Si tratta senza dubbio di un’assenza pesante per l’allenatore giallorosso, che proprio in un momento cruciale e denso di impegni della stagione perde un altro pilastro della squadra per circa un mese. La situazione a Trigoria si fa complessa: l’infortunio di Koné si aggiunge a quelli di Dovbyk, Ferguson, Dybala e Soulé, limitando le scelte a centrocampo e in attacco e allungando ulteriormente la lista degli indisponibili per Gian Piero Gasperini.

Archiviata la delusione continentale, la squadra non ha tempo per riposare. La Roma tornerà in campo domenica 22 marzo alle 18, allo stadio Olimpico, per disputare la delicata gara valida per la 30ª giornata di Serie A, dove sarà chiamata a una reazione d’orgoglio davanti ai propri tifosi.