Infortunio Koulibaly: problema fisico per il difensore, out per l’Inter

Infortunio Koulibaly: il difensore senegalese ha accusato un problema fisico nell’ultimo allenamento. Out contro l’Inter

Kalidou Koulibaly non sarà disponibile per il match contro l’Inter di Coppa Italia. Come riporta il giornalista Carlo Alvino, difensore senegalese è stato fermato da un problema fisico.

Stagione a dir poco travagliata per il centrale senegalese che era rientrato solo domenica contro il Lecce, anche se la sua prestazione non è stata all’altezza. A San Siro scenderanno in campo quindi Manolas insieme a Maksimovic.