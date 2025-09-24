Infortunio Lamptey, tegola Fiorentina: lacerazione del crociato. Si è già operato e nelle prossime ore comincerà l’iter riabilitativo

Un esordio da titolare che si trasforma in un incubo. La Fiorentina perde per un lungo periodo il suo nuovo acquisto, Tariq Lamptey. Il terzino destro ghanese, schierato per la prima volta dal primo minuto da Stefano Pioli nella sfida contro il Como, ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

La sua partita è durata appena 22 minuti. Dopo aver assaggiato il campo nei minuti finali contro il Napoli, Pioli gli aveva dato fiducia, schierandolo in un ruolo più offensivo come esterno alto. Ma un movimento innaturale ha stroncato sul nascere il suo sogno, costringendolo a uscire e a lasciare il posto a Fortini. La diagnosi, arrivata oggi, è stata impietosa e confermata da una nota ufficiale del club, che ha anche comunicato il successo dell’intervento chirurgico a cui il giocatore è già stato sottoposto.

Ecco il comunicato della Fiorentina:

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Tariq Lamptey è stato sottoposto, a partire da lunedì 22 settembre, ad una serie di accertamenti clinici e strumentali sia statici che dinamici al fine di effettuare la diagnosi a seguito dell’infortunio occorso durante la partita Fiorentina – Como di domenica 21 settembre. Visto il quadro clinico complesso, nella mattinata di oggi, è stata effettuata un’ artroscopia diagnostica dal Prof. Mariani. L’intervento ha evidenziato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La tipologia di lesione ha reso, comunque, necessario l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, che è perfettamente riuscito. Il calciatore nelle prossime ore farà rientro a Firenze per iniziare il percorso riabilitativo stabilito”.

Una tegola pesantissima per Pioli e per la Fiorentina, che perdono una pedina importante per gran parte della stagione. Per Lamptey inizia ora il lungo e difficile percorso di riabilitazione, con la speranza di poter tornare in campo prima della fine del campionato.