Infortunio Lautaro, fissata la data per il rientro del capitano dell’Inter: è già clinicamente guarito! Il programma dello staff nerazzurro

Proseguono senza sosta le sessioni di allenamento sul campo di Appiano Gentile. I giocatori dell’Inter non convocati dalle rispettive selezioni nazionali si sono ritrovati per lavorare intensamente assieme ai giovani dell’Under 23. Questa scelta strategica permette allo staff tecnico di mantenere un ritmo adeguato durante questa particolare pausa. Molti elementi stanno sfruttando questi giorni privi di impegni ufficiali per seguire un iter personalizzato e ritrovare la migliore condizione fisica. Tra i profili maggiormente monitorati spicca senza dubbio Lautaro Martinez, ormai prossimo al tanto atteso rientro agonistico dopo quasi un mese e mezzo di sosta forzata ai box.

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Secondo il Corriere dello Sport, nel secondo giorno di fatiche alla Pinetina, il calciatore si è allenato in solitaria, imitando il compagno di squadra Henrikh Mkhitaryan. Il capitano è ormai considerato clinicamente guarito dal fastidioso guaio muscolare accusato lo scorso 18 febbraio nella trasferta di Bodo, ma sta seguendo un rigido protocollo di recupero. Il talento continuerà a faticare per conto proprio fino alla prossima settimana, quando inizieranno a rientrare i colleghi dalle nazionali. Il piano stilato dai preparatori prevede un doppio binario di esercitazioni, alternando costantemente le sedute tattiche sul terreno di gioco al potenziamento muscolare in palestra.

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L’obiettivo primario di questo intenso lavoro differenziato è rifinire al meglio la forma in vista del delicatissimo scontro contro la Roma. L’atleta punta con fortissima determinazione a riprendersi immediatamente un posto da titolare nello scacchiere tattico, tornando a pieno regime a distanza di svariate settimane dal trauma. La sfida contro la formazione rivale rappresenta uno snodo cruciale per gli equilibri dell’intera stagione calcistica, e poter contare sulle giocate del leader offensivo fornirà un’arma imprescindibile per l’imminente rush finale. I medici valuteranno minuziosamente ogni singolo progresso quotidiano per scongiurare qualsiasi pericolosa ricaduta. L’ambiente attende con estrema fiducia la fumata bianca definitiva.