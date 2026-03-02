Infortunio Lautaro Martinez: nel mirino questa partita! L’argentino dell’Inter ha cerchiato in rosso questa data per il suo ritorno in campo. Ultimissime

Infortunio Lautaro Martinez: l’attaccante argentino dell’Inter sta puntando a tornare in campo in questa partita. Ultimissime novità

L’Inter di Cristian Chivu intravede finalmente la tanto attesa luce in fondo al tunnel. Dopo un periodo denso di ostacoli e risultati altalenanti, le buone notizie arrivano direttamente dall’infermeria di Appiano Gentile: Lautaro Martinez punta con forte decisione al rientro sul rettangolo verde.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il recupero del “Toro”: bruciate le tappe verso Firenze

Secondo Sky Sport, il “Toro” starebbe letteralmente bruciando le tappe del suo rigido programma di recupero riabilitativo. L’obiettivo condiviso dallo staff medico e dal giocatore è ormai chiaro: tornare a completa disposizione per la delicata e insidiosa trasferta dello stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina.

Si tratta di un’iniezione di fiducia vitale per un reparto offensivo apparso decisamente impreciso e poco incisivo nelle ultimissime uscite stagionali, come sottolineato aspramente dai critici sportivi all’indomani del cocente flop patito nella massima competizione europea.

Il peso dell’assenza: Thuram costretto agli straordinari

L’assenza prolungata dell’argentino ha pesato enormemente sugli equilibri tattici e psicologici dello spogliatoio nerazzurro. La sua mancanza ha inevitabilmente costretto Marcus Thuram a sopportare un notevole sovraccarico di responsabilità offensive. Questo sforzo extra ha finito per appannare la consueta lucidità sotto porta dell’attaccante francese, togliendo profondità e imprevedibilità all’intera manovra.

La volata per il tricolore: la risposta al Milan

Guardando alla classifica del campionato di Serie A, l’Inter è chiamata a difendere un prezioso bottino di 67 punti. Tuttavia, la pressione per il vertice aumenta di giornata in giornata: l’ombra dei rivali cittadini del Milan si fa sentire sempre più vicina e pressante, in particolar modo dopo il recente successo ottenuto dai rossoneri sul campo della Cremonese.

In questo scenario ad altissima tensione sportiva, il ritorno a pieno regime di un fuoriclasse come Lautaro Martinez rappresenterebbe l’innesto fondamentale per ritrovare quella spietata cattiveria agonistica necessaria per affrontare il rush finale. Il capitano è pronto a riprendersi l’attacco dell’Inter per blindare il sogno Scudetto.