Infortunio Lautaro Martinez, l’attaccante lascia Appiano Gentile! Le ultime dall’allenamento il possibile rientro dell’argentino

Infortunio Lautaro Martinez, l’argentino lascia Appiano Gentile! Le ultimissime dall’allenamento e la data del possibile rientro

Non arrivano buone notizie dal centro sportivo di Appiano Gentile: Lautaro Martinez, ancora alle prese con l’infortunio subito nella partita contro l’Atalanta, ha lasciato anzitempo la seduta di allenamento presso la Pinetina. Come confermato dall’allenatore dell’Inter Inzaghi in conferenza stampa, l’attaccante argentino non sarà disponibile per il derby di Coppa Italia contro il Milan, valido per l’andata delle semifinali, in programma domani.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo staff medico dell’Inter sta lavorando per consentire a Martinez di recuperare in tempo per la partita di sabato contro il Parma in campionato. L’obiettivo è permettergli di disputare almeno uno spezzone della gara, così da fargli accumulare minuti utili in vista del cruciale impegno d’andata contro il Bayern Monaco in Champions League.