Infortunio Lautaro, le ragioni dietro la mancata convocazione con l’Argentina che fa sorridere l’Inter: le prossime tappe per il rientro

Infortunio Lautaro, i motivi della mancata convocazione con l’Argentina: le prossime tappe per il rientro in campo del capitano dell’Inter

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina campione del mondo, ha ufficializzato la lista dei convocati per l’amichevole contro il Guatemala, in programma il 31 marzo a Buenos Aires. Nell’elenco non compare Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, che non è stato chiamato a causa di una condizione fisica ancora non ottimale. La partita, organizzata dopo la cancellazione della Finalissima contro la Spagna prevista inizialmente a Doha, sarà anche un’occasione celebrativa per Lionel Messi alla Bombonera, ma il centravanti nerazzurro la seguirà da Milano.

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Il Toro punta la Fiorentina, ma ad Appiano non si vogliono correre rischi

La mancata convocazione conferma che né la nazionale argentina né l’Inter intendono forzare i tempi del recupero. Lautaro, che continua il suo percorso di riatletizzazione, proverà comunque a rendersi disponibile almeno per uno spezzone nell’ultima gara di campionato prima della sosta, quella contro la Fiorentina al Franchi. Il numero 10 interista farà il possibile per esserci, ma ad Appiano Gentile prevale una linea di massima prudenza.

Palacios convocato per la prima volta con l’Albiceleste

Curiosamente, nella lista di Scaloni c’è invece per la prima volta Tomas Palacios, difensore argentino di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito all’Estudiantes. Una chiamata che rappresenta una novità significativa per il giovane centrale, mentre Lautaro dovrà rimandare il ritorno in albiceleste e concentrarsi esclusivamente sul pieno recupero fisico.