Infortunio Leao, la missione in Portogallo per riprendersi il Milan: il piano concordato con la società. Ecco quando conta di rientrare

Dopo il consulto specialistico effettuato mercoledì, Rafael Leao ha scelto ufficialmente di proseguire il proprio percorso di recupero fisico lontano dal centro sportivo di Milanello. Il giocatore è volato in Portogallo, la sua terra natale, dove seguirà con attenzione un programma di allenamento altamente personalizzato. Il piano di lavoro sarà svolto sotto la stretta supervisione di preparatori atletici di sua totale fiducia, con l’intento di risolvere i recenti problemi fisici. Il Milan ha avallato la decisione, permettendo al numero dieci di intraprendere questa breve trasferta all’estero. La dirigenza meneghina monitora costantemente i progressi del talento, mantenendo un filo diretto con lo staff.

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L’attaccante sta combattendo con una fastidiosissima infiammazione all’adduttore destro, un problema muscolare che lo tormenta ininterrottamente dal mese di dicembre, limitando le sue accelerazioni in campo. Questa trasferta è stata concordata in armonia con la società rossonera, non solo per motivazioni cliniche, ma anche per consentirgli di ritrovare la serenità in vista del decisivo finale di stagione. Il soggiorno in patria non sarà infatti dedicato esclusivamente al duro lavoro individuale. Il lusitano approfitterà di questi preziosi giorni per trascorrere del tempo di qualità insieme ai propri figli, riuscendo così a ricaricare completamente le pile a livello mentale, allontanando le pressioni mediatiche.

Il rientro a Milano dell’esterno offensivo è attualmente previsto per l’inizio della prossima settimana, quando si riunirà al resto del gruppo. L’obiettivo principale di questo lavoro specifico resta invariato: smaltire definitivamente e in maniera totale il persistente dolore all’adduttore per poter tornare al cento per cento della condizione atletica. Il traguardo finale è quello di potersi candidare per una maglia da titolare ed essere regolarmente al centro del reparto avanzato a disposizione di Massimiliano Allegri. L’allenatore spera di poter contare sulle giocate decisive del suo pupillo in occasione dell’attesissimo big match di campionato contro il Napoli, in programma il 6 aprile.