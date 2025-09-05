Infortunio Leao, l'attaccante è pronto per il rientro. Sarà in grado di riprendersi il Milan? - Calcio News 24

Infortunio Leao: il portoghese pronto al rientro, il Milan prepara la svolta. La situazione attuale

Il mese di settembre segna non solo l’inizio della nuova stagione calcistica, ma anche il ritorno in campo di Rafael Leao, pronto a lasciarsi alle spalle l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle prime settimane. Dopo aver saltato le prime due giornate di campionato, il fuoriclasse portoghese è vicino al rientro, una notizia che riaccende l’entusiasmo dei tifosi del Milan. Il recupero di Leao è stato seguito con attenzione da La Gazzetta dello Sport, che parla di un ritorno ormai imminente.

L’infortunio di Leao – un’elongazione al polpaccio destro – era arrivato subito dopo il gol segnato in Coppa Italia contro il Bari. Un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le partite contro Cremonese e Lecce, complicando l’avvio di stagione rossonero. Tuttavia, nonostante il lavoro differenziato e un recupero gestito con cautela, lo staff medico del Milan è fiducioso: Leao potrebbe tornare a disposizione già per il posticipo della terza giornata, in programma contro il Bologna.

Questo ritorno è atteso non solo per il peso specifico dell’attaccante, ma anche per le novità tattiche studiate da Allegri. Nel nuovo 3-5-2, Leao sarà schierato come centravanti, un ruolo insolito ma potenzialmente esplosivo. A fianco a lui, uno tra Christian Pulisic o Christopher Nkunku, per un attacco dinamico e imprevedibile.

Il rientro di Leao dopo l’infortunio non è soltanto una questione tecnica. Il suo impatto psicologico sul gruppo è altrettanto rilevante: la sua velocità, il dribbling e la capacità di cambiare volto a una partita lo rendono un’arma indispensabile per un Milan in cerca di riscatto. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, ha seguito personalmente il recupero del portoghese, consapevole del suo valore strategico nella corsa al vertice della Serie A.

Con Leao pronto a tornare protagonista, il Milan potrà finalmente contare sul suo numero 10 per dare una svolta alla stagione. Il posticipo contro il Bologna si preannuncia come un’occasione ideale per verificare la sua condizione e vederlo all’opera nel nuovo assetto offensivo. Dopo settimane di attesa, l’infortunio di Leao sembra ormai alle spalle. San Siro si prepara ad accogliere il suo talento con un boato.