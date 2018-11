Infortunio Lucas Biglia: il calciatore operato al polpaccio destro starà fuori almeno fino a marzo. L’ennesima tegola per Gattuso

Brutte notizie per il Milan, anche peggiore rispetto a quelle che erano state preventivate. Lucas Biglia è stato operato al polpaccio destro e sarà fuori per almeno 4 mesi, senza contare i tempi di recupero. Questo il comunicato del club: «L’infortunio, subito da Lucas Biglia lo scorso mercoledì durante l’allenamento, ha comportato una lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio destro che ha richiesto un intervento chirurgico. L’operazione, eseguita oggi in Finlandia dal Professor Sakari Orava alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscita. La prognosi è di 4 mesi».