Infortunio Lukaku, si avvicina il rientro del belga: il giocatore ha messo nel mirino quella partita per il ritorno in campo

Infortunio Lukaku, il belga continua ad accelerare per il rientro in campo. Spera di essere convocato per la partita contro la Roma

L’infortunio di Lukaku continua a tenere banco nell’ambiente Napoli, ma nelle ultime ore emergono novità incoraggianti che fanno ben sperare Antonio Conte. Romelu Lukaku, fermato da un problema fisico che sembrava inizialmente più grave del previsto, sta lavorando senza sosta per rientrare il prima possibile. Il centravanti belga, noto per la sua grande professionalità e per l’attenzione meticolosa alla preparazione atletica, sta cercando di bruciare le tappe per tornare a disposizione del suo allenatore.

Quando si è verificato l’infortunio, lo staff medico del Napoli aveva previsto tempi di recupero decisamente più lunghi. Secondo le prime valutazioni, infatti, Lukaku sarebbe dovuto rientrare soltanto in vista della Supercoppa, in programma il prossimo 18 dicembre. Questo avrebbe significato un’assenza pesante in una fase delicata della stagione, soprattutto considerando la sua importanza nel sistema di gioco di Conte.

Tuttavia, nelle ultime ore lo scenario sembra cambiato. Il quotidiano Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha anticipato che i tempi di recupero potrebbero essersi significativamente accorciati. Non solo l’attaccante sta rispondendo bene alle terapie e al lavoro personalizzato, ma avrebbe manifestato una forte determinazione a tornare in campo molto prima del previsto. Proprio questa attitudine potrebbe accelerare ulteriormente il processo di guarigione.

La situazione ha anche implicazioni di rilievo in ottica Champions League. Il Napoli sta valutando di inserire Lukaku nella lista UEFA al posto di De Bruyne per la sfida contro il Benfica. Una decisione che, se confermata, sancirebbe in modo concreto la fiducia del club nei progressi del giocatore e nella possibilità di averlo disponibile già nelle prossime settimane.

Il grande obiettivo personale del belga, in ogni caso, è rientrare entro il 30 novembre, data in cui gli azzurri affronteranno la Roma in trasferta. Per Lukaku, sfidare i giallorossi rappresenterebbe non solo un rientro di peso in un match importante, ma anche un messaggio chiaro: l’infortunio di Lukaku non lo ha fermato e il suo ruolo nel progetto tecnico del Napoli resta centrale.

In attesa delle prossime valutazioni mediche, l’ottimismo cresce. Conte osserva con attenzione i progressi del suo bomber, consapevole che il ritorno di Lukaku potrebbe dare una spinta fondamentale alla stagione degli azzurri. L’evoluzione dell’infortunio Lukaku, dunque, sarà uno dei temi più seguiti nei prossimi giorni.