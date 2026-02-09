Infortunio Lykogiannis, tendinopatia acuta ai flessori destri: arriva il comunicato del club rossoblù

Infortunio Lykogiannis, tendinopatia acuta ai flessori destri, ufficiale la comunicazione del club felsineo. I dettagli

Tegola per il Bologna e per Vincenzo Italiano in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio: Lykogiannis è costretto allo stop per un nuovo infortunio. Il terzino rossoblù si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un problema ai flessori della gamba destra.

Il responso medico ha confermato la necessità di uno stop immediato, con il giocatore che dovrà seguire un percorso di recupero mirato prima di poter tornare a disposizione. Una perdita pesante per il Bologna, che dovrà fare a meno della sua esperienza e della sua duttilità sulla fascia.

Le prime stime parlano di un’assenza di circa tre settimane, un periodo che lo terrà lontano dal campo in un momento cruciale della stagione. Italiano dovrà quindi trovare soluzioni alternative per sopperire alla mancanza del difensore greco nelle prossime gare.

COMUNICATO – Gli esami cui è stato sottoposto Charalampos Lykogiannis hanno evidenziato una tendinopatia acuta dei flessori destri. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane.